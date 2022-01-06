Стокгольм, , 14:56 — REGNUM Похоже, что для некоторых жителей Швеции зима принесет с собой не только снег, Рождество, Новый год и подарки, но и огромные счета за электроэнергию. Так, для некоторых домохозяйств счета вырастут на 5 000 крон (или порядка 40 000 российских рублей). Об этом 6 января сообщил телеканал SVT.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, что территория Швеции в целях эффективного электроснабжения подразделена на четыре энергетических региона.

Согласно расчетам, сделанным компанией Vattenfall, в регионах 3 и 4, то есть в областях, расположенных югу от Далалвена, счет за электроэнергию для жителей частных домов составит порядка 6 500 шведских крон в декабре. В обычный год соответствующая стоимость составляет чуть менее 2000 шведских крон.

В регионах 1 и 2, то есть районах, расположенных на севере Швеции, рост менее значителен, но все же ударит по карману. Так, в декабре за свет придется заплатить около 2700 шведских крон, хотя раньше расходы на электроэнергию колебались возле отметки в 1700 крон.

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