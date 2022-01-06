Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Комитет по международным отношениям сената США вызвал министра обороны и государственного секретаря администрации Джо Байдена для получения дополнительной информации о поспешном и скандальном выводе войск из Афганистана.

По сообщению регионального офиса информационного агентства «Тасним», Комитет сената по международным отношениям объявил, что министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен были вызваны в комитет для получения дополнительных сведений о поспешном и скандальном уходе из Афганистана,

Госсекретарь должен ответить на вопросы членов комитета сената о международным отношениям за закрытыми дверями во вторник (11 января), сообщает Defense News.

Ранее Остин подчеркивал, что США могут использовать самолеты-разведчики и истребители, размещенные в других странах, для сдерживания угрозы, исходящей от Афганистана.

Министр обороны вместе с Марком Милли, председателем Объединенного комитета начальников штабов, ранее свидетельствовал перед комитетом сената по вооруженным силам, что Пентагон не ожидал быстрого краха афганской армии и правительства.

Остин также признал поражение США в Афганистане и сказал, что, если бы американские войска не покинули Афганистан, они понесли бы больше потерь из-за атак талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).