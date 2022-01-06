Пекин, , 14:35 — REGNUM Китайский экспериментальный термоядерный реактор EAST смог проработать около 17 минут при температуре плазмы в 70 млн градусов по Цельсию. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

ITER Макет термоядерного реактора (сечение) CeCILL

В первой половине 2021 года специалистам проекта EAST удалось удерживать в токамаке плазменный заряд при температуре 120 млн градусов по Цельсию в течение 101 секунды. Поддержка непрерывной работы при высокой температуре в течение 1056 секунд стала рекордом по времени работы такого рода аппаратов в мире.

«Стабильная работа плазмы продолжалась в течение 1056 секунд при температуре, близкой к 70 млн градусов по Цельсию, что заложило прочную научную и экспериментальную основу для строительства термоядерного реактора», — отметил отвечающий за эксперимент сотрудник Института физики плазмы при Академии наук Китая Гун Сяньцзу.

Реактор EAST (англ. Experimental Advanced Superconducting Tokamak) является частью программы по созданию международного экспериментального термоядерного реактора ITER. Сам EAST относится к установкам типа токамак (тороидальная камера с магнитными катушками).

Первый пуск токамака EAST был произведён в 2006 году, после чего китайские специалисты приступили к экспериментам с этой установкой. Конечной целью EAST является управляемое воспроизведение процессов, подобным тем, что происходят на Солнце.

Токамаки используются для магнитного удержания плазмы, что позволяет создавать условия, в которых может протекать управляемый термоядерный синтез. Первые предложения об использовании таких управляемого термоядерного синтеза для промышленных устройств были выдвинуты советскими физиками в 1950-х годах. Сам термин «токамак» предложен одним из учеников академика Курчатова — Игорем Головиным.

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