Москва, , 14:35 — REGNUM Руководители городской администрации Байконура и филиалов предприятий «Роскосмоса» вернулись в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса».

Байконур Юрий Данилевский

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"В город Байконур вернулись все руководители городской администрации и филиалов предприятий госкорпорации «Роскосмос», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что на космодром вылетел заместитель генерального директора «Роскосмоса» по ракетостроению, эксплуатации наземной космической инфраструктуры, обеспечению качества и надежности Александр Лопатин.