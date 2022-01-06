Нур-Султан, , 14:33 — REGNUM Казахстан в связи с режимом чрезвычайного положения приостановил въезд иностранных граждан. Об этом сообщил представитель посольства Казахстана в Ташкенте.

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«В связи с объявлением ЧП въезд для иностранных граждан на территорию Казахстана приостановлен. В т.ч. пешим порядком, авиасообщением и др. каким-либо транспортом», — передает его слова РИА Новости.

Ранееаэропорты Москвы отменили все рейсы в Нур-Султан и Алма-Ату. Об отмене всех рейсов сообщили и немецкая Lufthansa, и белорусская «Белавиа».

В Казахстане протесты начались 2 января, причиной стало повышение цены за литр сжиженного газа до 120 тенге.