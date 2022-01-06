Марксовский район, Саратовская область, 6 января, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Марксовском районе Саратовской области 6 января столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Нива». В результате автокатастрофы оборвалась жизнь ребенка, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

ДТП

По данным ведомства, авария произошла в 13:09 (местное время) на 346-м километре автодороги «Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград». Автомобиль «Киа Рио» под управлением 32-летней женщины столкнулся с внедорожником, за рулем которого был 43-летний мужчина. В иномарке в результате аварии от полученных травм скончался мальчик, возраст которого не уточняется. В медучреждение госпитализировали автоледи и пассажиров «Нивы» — женщину и двоих мальчиков в возрасте 2,5 года и 11 лет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратове на улице Перспективной вечером 5 января за рулем припаркованного на обочине дороги автомобиля ВАЗ-2112 обнаружили не подающего признаков жизни 56-летнего мужчину.

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