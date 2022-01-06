Москва, , 14:26 — REGNUM Консультации с Казахстаном и другими союзниками из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по проведению контртеррористической операции на казахской территории продолжит Россия. Об этом 6 января сообщает министерство иностранных дел РФ в своем официальном телеграмм-канале.

МИД Антон Привальский © ИА Красная Весна

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«РФ продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что Москва является заинтересованной в скорейшем восстановлении нормальной жизни в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что российские власти рассматривают произошедшие в Казахстане события как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность страны.