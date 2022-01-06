6 января 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что бывший украинский лидер намерен вернуться в Киев 17 января.

Мирослава Романенко, , 17:24 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен вернуться в Киев 17 января. Цель возвращения — участие в судебном заседании. Об этом говорится в заявлении политика, опубликованном на его странице в социальной сети Facebook.

Порошенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«17 января я… вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести совещание с генпрокурором, используя право народного депутата на экстренный прием. Возвращаюсь не защищаться от Зеленского, а защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии», — написал он.

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Заявление Порошенко обсудили на украинских телеграм-каналах «Леся из СТРАНЫ», «headlines Украина», Klymenko Time (также на YouTube-канале издания), «Новое Издание».

«Небось, договорился», — написала Ирина Б.

«Опыт Саакашвили и Навального ничему не научил. Хотя, это же Украина, в ней возможно все!» — добавил Сергей Я.

«Думаю, с Зеленским всё порешали уже…» — пишет Данила Б.

«Вернётся так же, как Саакашвили в Грузию?» — задался вопросом один из комментирующих.

Саакашвили и Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Владимир Александрович [Зеленский] будет его встречать с цветами прямо у трапа самолёта?» — смеется Anatoly R.

«Я больше поверю, что Зеля (Зеленский — М. Р.) сядет, а не Порох (Порошенко — М. Р.)…» — написал SERIOUSLY.

«Когда его уже посадят?» — задалась вопросом Елена П.

«Ожидаем с безмерным нетерпением !!! Хоть бы он успел порешать там все свои дела…» — с сарказмом написал Игорь П.

«Как же он… [надоел] прикрываться Украиной», — не выдержал Dima O.

«Ему кто-то давал полномочия защищать Украину от чего бы то ни было? Петя заигрался в президента», — добавил «А».

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

»Наверное, [бывший глава СНБО Украины Александр]Турчинов собрал нужную массовку для встречи гетмана», — смеется ММ.

«Так может и не возвращается», — отреагировал Qwert.

«Значит, порешал в Европе с США с поддержкой в случае чего. Теперь будет Зеленского команду… кошмарить. Плюс группа поддержки в виде проплаченного бродячего цирка националистов подтянется…» — пишет «Kіевлянинъ».

»Пошел в наступление на… Зеленского», — отреагировал Сергей.

«А где ты раньше был, защищать собрался, мы и выбрали Зе, чтобы защититься от тебя, а вышло «обое рябое»!» — отреагировала Валентина Ф.

«Два сапога пара», — написал Oleg K. в адрес Порошенко и Зеленского.

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