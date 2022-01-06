Актюбинск (Актобе), Казахстан, , 14:20 — REGNUM Часть протестующих в Актюбинске в Западном Казахстане призвали прекратить акцию протеста и разойтись, чтобы не допустить гражданкой войны. Об этом 6 января сообщает издательство Orda.

Протест OpenClipart-Vectors

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По данным журналистов, в городе на центральной площади собралось 3 — 4 тыс. человек. Часть из них заявили, что власти выполнили требования, поэтому акцию продолжать не нужно. Другие категорически против.

Напомним, акции протеста в Казахстане начались 2 января из-за того, что цены на сжиженный газ для автомобилей выросли вдвое до 120 тенге (около 20 руб.) за литр. Власти после того, как протесты охватили много городов, снизили цены до 50 тенге (около 8 руб.), но с 4 января протесты в некоторых городах переросли в беспорядки и вооружённые столкновения протестующих с силовиками.

Читайте ранее в этом сюжете: «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Казахстан