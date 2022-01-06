Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Олимпийский сноубордист Тревор Джейкоб, ставший видеоблогером, обвинен в организации авиакатастрофы ради увеличения просмотров канала на YouTube и привлечения внимания в соцсетях, пишет 6 января Dexerto.

«Я разбил свой самолет» — называется видео, загруженное 24 декабря Джейкобом на YouTube. С бывшим спортсменом произошел инцидент, в результате которого ему пришлось прыгать с парашютом, передает ИА Красная Весна.

Джейкоб описал происходившее, как «самый интенсивный опыт в его жизни». Он выпрыгнул из самолета через несколько минут после того, как двигатель перестал работать.

Видео посмотрело уже более 430 тыс. пользователей.

При этом оно вызвало неоднозначную оценку, многим показалось, что это постановка.