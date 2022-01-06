Тамбов, , 14:19 — REGNUM В 2022 году в Тамбовской области финансирование дорожного строительства увеличится на 350 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении информационной политики.

Строительство дорожных развязок Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В 2022 году в Тамбовской области на дорожное строительство в рамках всех действующих программ направят 6019,6 млн рублей, что на 350 млн рублей больше уровня 2021 года.

Региональные власти отмечают, что программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» — самая масштабная в области. На её реализацию в 2022 году предусмотрено 1371 млн рублей: на эти средства отремонтируют 110,9 км дорог и 37 погонных метров мостовых сооружений.

На приведение дорожного покрытия в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет выделено 1373 млн рублей, в том числе 333 млн рублей — из федерального бюджета. Эти средства планируется потратить на ремонт 46,3 км дорог и 186,2 погонных метров мостов.

На реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан РФ» в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» планируется потратить 180,6 млн рублей, из них 177,2 млн рублей регион получит из федеральной казны.

Тамбовская область также активно участвует в государственной программе России «Комплексное развитие сельских территорий». В соответствии с ней на строительство 13 км дорог в регионе потратят 426 млн рублей, 417 млн рублей из которых — средства федерального бюджета.

Кроме того, 1,5 млрд рублей предусмотрено на общее содержание дорог и 500 млн рублей — на обеспечение безопасности дорожного движения в регионе с учётом фото‑ и видеофиксации нарушений ПДД.

«Во многих городах и районах области качество дорожного покрытия оставляет желать лучшего. В наступившем году мы сделаем акцент на приведение в нормативное состояние дорог межмуниципального значения: соответствующие средства на это уже выделены. Мы намерены системно улучшать качество дорог в регионе, чтобы жителям области было комфортно», — отмечает руководитель Тамбовской области Максим Егоров.