Москва, , 14:19 — REGNUM В Чувашии полицейские изъяли свыше 17 тонн контрафактного моторного масла и десятки аккумуляторных батарей. Как сообщает МВД России, двое злоумышленников завозили в Чувашию дешевое моторное масло, переливали его в емкости с наклейками известных марок и под видом оригинальной продукции реализовывали автолюбителям через сеть торговых точек. За фирменный товар выдавались также аккумуляторы неизвестных производителей.

«В помещениях магазинов, а также по ряду других адресов в нескольких городах сотрудниками республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции при участии Росгвардии изъято свыше 17 тонн моторного масла в бочках, более 50 аккумуляторных батарей и бухгалтерская документация», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователем СУ МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, партия контрафактной парфюмерной продукции задержана челябинскими таможенниками вблизи города Троицка (Челябинская область).

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