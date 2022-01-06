Струги Красные, Псковская область, , 14:22 — REGNUM На 240-м километре трассы Санкт-Петербург — Невель столкнулись два автомобиля, в результате чего пострадали шесть человек, трое из которых дети. Об этом 6 января сообщили в издании «Струги».

ДТП

ДТП произошло недалеко от деревни Катежно Стругокрасненского района. На трассе столкнулись автомобили марок Geely и Volvo. Причиной аварии стало то, что водитель за рулём Geely не справился с управлением и влетел в Volvo. Первую машину отбросило в кювет.

В результате столкновения пострадали и водители, и пассажиры. Среди них трое взрослых и трое детей, часть которых уже отправили в медицинское учреждение.

Остальных пострадавших осматривают на месте ДТП. На место аварии уже прибыли представители дорожных служб, ДПС, МЧС и врачи скорой помощи. О других подробностях ДТП на данный момент не известно.