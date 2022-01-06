Минск, , 14:16 — REGNUM Объявленный в Белоруссии годом исторической памяти наступивший 2022 год будет проходить под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни народа республики. Об этом 6 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил белорусский лидер, по его мнению, если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности в стране, как Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, то белорусская сторона также имеет право дать этим историческим периодам адекватную оценку.

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что несмотря на то, что в этот период в Белоруссии родной язык, культура и вера были под запретом, а белорусских крестьян магнаты меняли на собак, народ страны выжил и более того — сохранил свою самобытность.

«А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — добавил президент Белоруссии.

Также он уточнил, что в этот период Полоцкое и Туровское княжества были известны всей Европе в качестве центров духовности и просвещения, в то время, как предки литовцев все еще жили на тот момент «во тьме язычества и вели примитивное хозяйство».

«Это вопрос нашего национального достоинства — защитить славную многовековую летопись белорусского народа. Мы понимаем, что нам есть чем гордиться», — указал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не хочет замалчивать преступления польских коллаборантов.