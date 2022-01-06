Минск, 6 января, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Объявленный в Белоруссии Годом исторической памяти наступивший 2022 год будет проходить под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни народа республики. Об этом 6 января заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации исторической политики, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Как отметил белорусский лидер, по его мнению, если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности в стране, как Великое княжество Литовское и Речь Посполитая, то белорусская сторона также имеет право дать этим историческим периодам адекватную оценку.

«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что, несмотря на то, что в этот период в Белоруссии родной язык, культура и вера были под запретом, а белорусских крестьян магнаты меняли на собак, народ страны выжил и более того — сохранил свою самобытность.

«А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — добавил президент Белоруссии.

Также он уточнил, что в этот период Полоцкое и Туровское княжества были известны всей Европе в качестве центров духовности и просвещения, в то время как предки литовцев все еще жили на тот момент «во тьме язычества и вели примитивное хозяйство».

«Это вопрос нашего национального достоинства — защитить славную многовековую летопись белорусского народа. Мы понимаем, что нам есть чем гордиться», — указал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко больше не хочет замалчивать преступления польских коллаборантов.