Лондон, 6 января, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Британский миллиардер Ричард Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group — сообщил, что он вместе с друзьями и семьей заразился штаммом коронавируса «Омикрон».

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Он отметил, что ранее был вакцинирован, и потому заболевание протекает в легкой форме.

«Друзья и семья, включая меня и жену Джоан, заразились «омикроном», симптомы легкие», — написал он в Twitter.