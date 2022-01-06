Тегеран, 6 января, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Иран признает только правительство Афганистана, которое является национальным и инклюзивным. Об этом заявил посол Ирана в Кабуле Бахадор Аминиан, передает TOLOnews.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

Он отметил, что новое правительство в Афганистане не является инклюзивным, и Тегеран не может его признать. При этом добавил, что если новое правительство в Афганистане будет признано Ираном, «то и РФ, и Китай, а также некоторые арабские страны тоже признают его».

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что все усилия страны направлены на создание в Афганистане правительства, «охватывающего все силы и этнические группы».

«Наши усилия направлены на создание правительства в Афганистане, которое люди считают принадлежащим ко всем афганским силам и этническим группам, и которое обеспечивает мир в стране», — отметил Раиси, пишет ИА Красная Весна.