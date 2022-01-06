Москва, , 14:07 — REGNUM Российские власти рассматривают произошедшие в Казахстане события как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность страны. Об этом 6 января сообщает министерство иностранных дел РФ в своем официальном телеграмм-канале.

МИД РФ Антон Привальский © ИА Красная Весна

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Как отметили в МИД РФ, Москва подтвердила свою приверженность союзническим обязательствам в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и выступила в поддержку неотложных мер из-за стремительной деградациии внутренней политической ситуации и ростом насилия в Казахстане.

«Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник в правоохранительных органах рассказали, что обстановка на пограничных переходах между Россией и Казахстаном в Астраханской области спокойная.