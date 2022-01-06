Калуга, , 14:07 — REGNUM Калужская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с внезапной отменой авиарейса А4−535 «Калуга-Симферополь» АО «Авиакомпания Азимут», вылет которого планировался 5 января из международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Международный аэропорт «Калуга» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Рейсом А4−535 до Симферополя должны были следовать 90 пассажиров, однако по техническим причинам была допущена задержка рейса, а затем вылет воздушного судна отменили по решению авиакомпании «Азимут». В ходе проверки транспортной прокуратурой будут устанавливаться причины задержки и отмены рейса, соблюдение при этом прав пассажиров.

По информации ряда калужских СМИ со ссылкой на пассажиров, к ночи люди фактически оказались на улице, так как у сотрудников аэропорта закончился рабочий день, и они закрыли здание аэровокзала. В калужском аэропорту и в авиакомпании «Азимут» инцидент не комментируют.

Читайте ранее в этом сюжете: В Международном аэропорту «Калуга» встретили 100-тысячного пассажира