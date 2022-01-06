Москва, , 14:02 — REGNUM ЗРК малой дальности «Гибка-С» впервые поступят на вооружение армии РФ в 2022 г. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Гибка-С» предназначена для противовоздушной обороны и способна противостоять вертолетам, самолетам, ракетам, беспилотным летательным аппаратам (на малых высотах). ЗРК могут функционировать в любое время суток, и в условиях ограниченной видимости.

В ведомстве отметили, что боевые машины оснащены средствами разведки и автоматизированной системой управления. Данные свойства позволят ЗРК вести круглосуточное боевое дежурство по ПРО и управлять огнем в режиме реального времени.