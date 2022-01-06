Москва, 6 января, 2022, 14:02 — ИА Регнум. В Москве на 72-м году жизни умер советский и российский актер театра и кино Михаил Бычков. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на родственников артиста.

Плакат к фильму «Кин-дза-дза!» (СССР, 1986)

Отмечается, что Новый год Бычков встретил в кругу семьи, однако утром 1 января его тело обнаружила жена.

«Утром 1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть 71-летнего пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», — рассказали в правоохранительных органах.