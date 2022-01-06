Москва, 6 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Демонтаж памятника Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому на Красной площади для реставрации будет произведён после новогодних праздников. Об этом сообщила ТАСС начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова.

Минин и Пожарский

После демонтажа скульптура будет перенесена в специальный павильон, расположенный в непосредственной близости от памятника. Решение о создании утеплённого павильона вблизи памятника было принято после оценки рисков, которым может подвергнуться скульптура при транспортировке.

«Монумент сейчас находится в стадии подготовки к переносу на монтажный стол. Эта работа будет осуществлена, скорее всего, после новогодних праздников», — отметила Лемигова.

Завершить реставрацию памятника планируют к осени 2022 года. Сотрудники музея рассчитывают, что отреставрированная скульптура будет установлена на постамент к Дню народного единства.

Памятник Минину и Пожарскому — предводителям народного ополчения 1612 года — был создан в 1818 году. Монумент стал первым крупным скульптурным памятником в Москве.

При реставрации в 2022 году специалисты демонтируют повреждённые металлические элементы каркаса и извлекут формовочную массу из фигур скульптурной композиции. Внешний вид памятника не изменится.