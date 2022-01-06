Москва, 6 января, 2022, 13:56 — ИА Регнум. На 72-м году жизни умер Михаил Бычков — советский и российский актер театра и кино, известный по фильму «Кин-дза-дза». Об этом 6 января пишет «Комсомольская правда».

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Сын актера рассказал, что он встретил Новый год в кругу семьи в Москве. С утра его тело нашла жена и вызвала скорую помощь.

«1 января бригадой скорой помощи была констатирована смерть пенсионера. Медики установили естественную причину смерти», — отмечается в сообщении.

Михаил Бычков известен по ролям в фильмах «Кин-дза-дза!», «Двенадцать стульев», «Покровские ворота». Всего снялся в 50 фильмах, участвовал в 70 спектаклях.