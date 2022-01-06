Астрахань, 6 января, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Обстановка на пограничных переходах между Россией и Казахстаном в Астраханской области спокойная. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ИА REGNUM Волга в Астраханской области

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«Обстановка сейчас спокойная, погранпункты работают в штатном режиме, очередей нет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается также, что в Астраханской области также отсутствуют инциденты, связанные с событиями в Казахстане.