Нур-Султан, , 13:53 — REGNUM В Жамбылской области Казахстана правоохранители освободили от протестующих здание областной администрации в Таразе. Об этом 6 января сообщает телеканал «Хабар — 24».

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Как сообщили журналистам в министерстве информации и инфраструктурного развития республики, также удалось вернуть под контроль администрацию города Семей в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, по данным журналистов, правоохранители в Таразе не дали протестующим захватить здание регионального офиса правящей партии «Нур Отан». Сообщается, что в этих областях ситуация в целом находится под контролем властей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде городов Казахстана с 4 января происходят беспорядки. Протестующие стали захватывать оружие и оказывают сопротивление правоохранителям. Наиболее острая обстановка сложилась в Алма-Ате.

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