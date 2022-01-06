Минск, 6 января, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Адекватную оценку исторических периодов на белорусских землях, включая времена Великого княжества Литовского и «этноцид белорусов» в Речи Посполитой призвал сделать Александр Лукашенко в ходе состоявшегося 6 января совещания по вопросам реализации «исторической политики», сообщает пресс-служба президента Белоруссии. При этом он заявил, что «литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ и Речь Посполитая».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко

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«Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой — оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. А что это было для наших предков? — озадачил Лукашенко своих подчинённых. — Родной язык, культура, вера под запретом. Магнаты на собак меняли белорусских крестьян. Но народ выжил и сохранил свою самобытность».

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«А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовского? Язык — наш, на нем же написана и Конституция — Статут. Главенствующая вера — православие. Территория — в основном белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% — наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности», — подчеркнул белорусский лидер.

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«Кроме того, когда на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили во тьме язычества и вели примитивное хозяйство. Как есть. Это вопрос нашего национального достоинства — защитить славную многовековую летопись белорусского народа. Мы понимаем, что нам есть чем гордиться, — сообщил Лукашенко. — Чего только стоит история Полоцкого и Туровского княжеств, которая как-то потерялась на фоне историографического, научного и культурного интереса к другим древним эпохам».

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«Давайте не будем забывать, что как нация мы окончательно сформировались именно в советское время. Именно тогда началась история белорусского государства. По-настоящему», — подчеркнул Лукашенко.

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"Нам нужно перейти на новый этап, как говорят эксперты, начать определять и формировать смыслы в области национально-исторического развития белорусского народа и государства. Мы должны предупреждать новые вызовы и угрозы в сфере национальной памяти. Надо определить стратегию и тактику работы в этой области. Иначе мы, наши дети опять повторим черные дни истории, когда были вынуждены жить под игом чужих хозяев на своей земле. Как я говорю, под плеткой», — сказал несменяемый (с 1994 года) руководитель постсоветской республики.

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