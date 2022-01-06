Париж, 6 января, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Немецкий полузащитник футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер может сменить чемпионат Франции на испанский. Об этом 6 января сообщает El Nacional.

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Отмечается, что 28-летним футболистом интересуется команда «Барселона», которая хочет усилить свой состав после того, как разгрузит зарплатную ведомость и считает игрока одной из своих приоритетных целей.

Также указывается, что в «ПСЖ» не хотят мешать переходу хавбека, так как он не является в команде одним из ключевых игроков основного состава, при этом сумма сделки по переходу футболиста может составить € 15 млн.

Отметим, в нынешнем сезоне Юлиан Дракслер сыграл в составе «ПСЖ» в 14 матчах и отличился в них двумя забитыми мячами и двумя голевыми пасами.