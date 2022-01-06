Челябинск, , 13:50 — REGNUM В Челябинской области не закрывали границу с Казахстаном. Об этом сообщили журналистам в пограничном управлении ФСБ.

На границе Казахстана

Vmenkov

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Ранее сведения о якобы закрытии рубежей появились в некоторых СМИ. Однако силовики отмечают, что эта информация недостоверна. Работа ведётся в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала января в Казахстане отмечаются беспорядки. В результате правительство республики ушло в отставку, а первый президент Нурсултан Назарбаев покинул пост главы Совета безопасности.