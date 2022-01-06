Кабул, , 13:50 — REGNUM Американские СМИ сообщили, что ряд американских законодателей и бывших военнослужащих опубликовали статьи, призывающие к эвакуации 20 тыс. коммандос, оставшихся в Афганистане.

Fox News передает 6 января со ссылкой на официальные лица США, что с момента вывода американских войск из Афганистана прошло четыре месяца, но по крайней мере 20 тыс. афганских спецназовцев, работавших с американцами, остались в стране.

В статье говорится, что хотя администрация Байдена утверждает, что вывезла из страны около 120 тыс. афганцев, большинство из них не были переводчиками и членами их семей.

Критики Байдена говорят, что его администрация не планирует вывезти своих самых важных коллег (коммандос).

Ряд американских солдат, которые сражались вместе с бывшими коммандос афганской армии, говорят, что они сыграли важную роль в войне и несли «ужасные» потери до последней стадии эвакуации.

«Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) охотится на них (коммандос)», — сказал Fox News член Конгресса Майк Вальц.

Бывший солдат армии США, служивший в Афганистане, сказал, что к настоящему времени они вывезли из Афганистана около 6000 спецназовцев с их семьями за счет финансовых ресурсов группы под названием «Ананас».

Во время процесса эвакуации и вывода войск США из Афганистана много тех людей, кто не соответствовал требованиям для эвакуации, были вывезены в Соединенные Штаты, в то время как сотни подходящих под эти критерии людей не были эвакуированы.