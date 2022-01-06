Санкт-Петербург, 6 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Пассажиры авиарейса КС 138 не могут улететь из Санкт-Петербурга в Нур-Султан (Казахстан) уже на протяжении почти суток. Согласно информации на табло аэропорта «Пулково», теперь вылет должен состояться 6 января в 19:00 мск, однако нет никаких гарантий, что это действительно произойдет.

Juris Paiders Air Astana

Самолёт казахстанской авиакомпании Air Astana должен был покинуть взлётную полосу в «Пулково» 5 января в 20:25 по московскому времени. Однако вылет был перенесён уже несколько раз. Если не будет нового переноса, регистрация на рейс начнётся в 17:35 мск.

Напомним, российские авиакомпании, а также германская Lufthansa, объявили об отмене рейсов в Казахстан на фоне беспорядков в этой азиатской стране.

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