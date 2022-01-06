Москва, , 13:38 — REGNUM Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с участием команды из Нур-Султана «Барыс» и казанского клуба «Ак Барс» перенесен из Казахстана в Россию. Об этом 6 января сообщает пресс-служба КХЛ.

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При этом матч с участием указанных команд должен был пройти в Нур-Султане 17 января и такое решение было принято из-за нестабильной ситуации в Казахстане.

Также отмечается, что лига рассматривает вариант с проведением матча «Ак Барса» с «Барысом» в Казани.

Отметим, накануне «Барыс» провел домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (3:2 в пользу казахского клуба) без зрителей из-за введенного в столице Казахстана чрезвычайного положения.