* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:37 — REGNUM Источники в Бадахшане сообщают о столкновениях между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Маймай провинции Бадахшан.

Местные источники сообщили газете «8 Собх» 6 января, что в результате столкновения были убиты два боевика «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из управления полиции и житель уезда Шаки, и по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Согласно этим источникам, столкновение произошло между Сафауддином, начальником криминальной полиции, и Салахуддином, начальником полиции уезда Маймай.

Столкновение произошло, когда комиссия по чистке рядов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотела отстранить начальника уездной полиции за неисполнение приказов.