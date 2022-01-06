Казань, , 13:52 — REGNUM В Татарии 7 января ожидаются туман, метель, гололед, на дорогах снежные заносы. Об ухудшении погодных условий сообщает региональное управление Гидрометцентра.

Метель на дороге Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в Новый год — трансляция о природных бедствиях»

Туман в республике вероятен ночью и днем. Прогнозируется метель с ухудшением видимости. Синоптики обещают ночью сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с. Температура воздуха в темное время суток составит —4…—9°С, днем потеплеет до —4.+1°С. На дорогах гололедица.

В субботу, 8 января, сохранится небольшой снег. Температура воздуха в течение дня составит 8−13 градусов мороза. В воскресенье, 9 января, прогнозируется дальнейшее понижение температуры. Ночью ожидается —15…—20°С, днем —8…—13°С. Осадки маловероятны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Европейской части России в предрождественский день и на Рождество под влиянием атлантического циклона погода ожидается не холодная — средняя суточная температура около и выше климатической нормы на 2−4°, а в Центральном Черноземье, в Среднем и Нижнем Поволжье, в Ростовской области, Краснодарском крае и на Северном Кавказе — на 8−12° теплее обычного.

Читайте также: На Рождество в Поволжье потеплеет