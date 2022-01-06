Минск, 6 января, 2022, 13:29 — ИА Регнум. «Мы должны признать, что страницы отечественной истории превратились в информационное поле боя. И случилось это не сейчас. Сегодня историческая политика является для нас стратегией самосохранения в условиях глобального передела сфер влияния в мире. Это фактор национальной безопасности», — заявил 6 января Александр Лукашенко на совещании по вопросам реализации «исторической политики», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Ранее на эту тему: Медведев раскритиковал слова Лукашенко о «не нашей войне»

Лукашенко сообщил чиновникам, что объявленный им 2022-й год «Годом исторической памяти» пройдёт под знаком сохранения героического наследия и правды обо всех периодах жизни белорусского народа. Он уточнил: предстоит систематизировать исторические исследования, мемориальные комплексы, определить на перспективу даты, события, личности, которые следует увековечить, внести коррективы в работу по патриотическому воспитанию детей и молодежи с опорой на факты героических подвигов предков.

Читайте о ревизионизме в Белоруссии: Как один сотрудник посольства РФ противостоит Вашингтону, Варшаве и Минску

При этом он подчеркнул: «Сегодня вся эта работа является одним из важнейших направлений обеспечения национальной безопасности страны». Лукашенко отметил, что «предстоит уделить самое пристальное внимание вопросам так называемой исторической политики», сказано в официальном сообщении.

«Впервые за годы своей независимости мы ставим эти два понятия — «история» и «политика» — рядом. До сих пор мы старались не политизировать историю. Выбранный белорусским народом политический курс страны был нацелен на сохранение добрых отношений прежде всего с нашими соседями», — сказал руководитель постсоветской республики.

Также читайте: В Белоруссии легально прославляют гитлеровских пособников

«Я хочу, чтобы вы, научные деятели, политологи, эксперты, меня правильно понимали. Свою историю мы переписывать не должны, и мы это делать не будем. По крайней мере, при нынешнем президенте. Но и не будем больше умалчивать конкретные факты. Именно факты. Даже если они задевают чьи-то амбиции или национальные чувства. Как в случае с преступлениями белорусских, а также польских, литовских, украинских коллаборационистов в годы Великой Отечественной войны, — поведал Лукашенко. — Недопустимо только критически смотреть на советское наследие, скромно замалчивая достижения и победы эпохи. И я считаю, что как минимум несправедливо облагораживать другие исторические периоды, не придавая значения фактам унижений и дискриминации белорусов».

Читайте аналитику сюжета: Нациестроительство в Белоруссии