Мадрид, , 13:26 — REGNUM В Испании удалось арестовать итальянского мафиози благодаря Google Maps, пишет 6 января LADBible.com. Местоположение мужчины оставалось неизвестным 20 лет.

Apple map

Задержанного зовут Джоаккино Гаммино, ему 60 лет. Он причастен к убийствам в Италии, но смог уйти от правосудия, перебравшись в Испанию под вымышленным именем.

Гаммино раскрыл свое местоположение случайно — его сфотографировала машина Google Maps. После того, как кадр появился в сети, полицейские узнали его как Гаммино.

Личность мафиози уже подтвердилась, он арестован.