Лас-Вегас, США, , 13:22 — REGNUM Функция мгновенной смены цвета кузова электромобиля BMW iX реализована на основе технологий электронных чернил. Об этом сообщает портал The Verge.

BMW iX Bmwgroup.com

5 января в Лас-Вегасе открылась выставка потребительской электроники Consumer Electronics Show (CES) 2022. Немецкий автопроизводитель привёз на эту выставку концептуальный электромобиль BMW iX с функцией изменения цвета кузова. Представленный экземпляр может менять цвет с серого на белый и обратно за несколько секунд.

В BMW объяснили, что новая функция реализована на базе технологии электронных чернил (E-Ink). Эта технология используется для производства электронных книг и некоторых других устройств.

«Покрытие поверхности BMW iX Flow с использованием чернил E-Ink содержит миллионы микрокапсул с диаметром, равным толщине человеческого волоса. Каждая из этих микрокапсул содержит отрицательно заряженные белые частицы и положительно заряженные чёрные. При изменении электрического поля на поверхности микрокапсулы собираются белые или чёрные частицы, что и придаёт кузову желаемый оттенок», — объяснили в BMW.

В компании добавили, что пока не планируют внедрять эту технологию в массовое производство. В будущем новаторская схема сможет использоваться для повышения энергоэффективности электромобилей.

Белая поверхность отражает намного больше чёрного цвета, поэтому является предпочтительной при высоких температурах и сильном солнечном свете. В более прохладную погоду можно использовать тёмные тона, что позволит поглощать автомобилю больше солнечного тепла.

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