Санкт-Петербург, 6 января, 2022, 13:21 — ИА Регнум. Специалисты ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» устранили дефект на тепломагистрали на востоке Северной столицы. Об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Без отопления

Дефект на тепломагистрали повлёк за собой отключение от теплоснабжения ряда жилых домов Невского и Красногвардейского районов, а также социальных учреждений.

В ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что специалисты уже завершили необходимые работы по устранению дефекта. Сейчас отопление отключено для проведения диагностических работ. Обеспечить районы отоплением в полном объеме планируют вечером 6 января.