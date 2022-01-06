Кабул, , 13:17 — REGNUM В министерстве обороны Афганистана подтвердили крушение вертолета в провинции Кандагар и заявили, что он разбился во время испытательного полета. В минобороны добавили, что в результате инцидента пострадали только два пилота.

На видео, размещенном в социальных сетях, запечатлен момент крушения военного вертолета в Кандагаре.

Некоторые пользователи социальных сетей говорят, что вертолет разбился вскоре после того, как пролетел над группой пострадавших от наводнения в уезде Майванд провинции Кандагар.

Но министерство обороны заявляет, что вертолет не вылетал для помощи пострадавшим от наводнения, а разбился во время испытательного полета, в результате чего два пилота получили травмы.

«Вертолет разбился и восстановлению не подлежит, двое наших пилотов получили ранения», — сказал Инаятулла Хоразми, пресс-секретарь министерства обороны. — «Состояние одного их нормальное, второго — критическое».

Между тем, ряд бывших военнослужащих призывают к привлечению опытных пилотов и инженеров бывшего правительства для обслуживания и эксплуатации военной авиатехники.

Вертолет MD500 стоит около 1 миллиона долларов.

Эти боевые вертолеты могут вести огонь и осуществлять прицеливание с помощью видеокамер.

«Непрофессиональное использование этих транспортных средств является преступлением», — сказал военный эксперт Хекматулла Хекмат. «Наша страна может годами не обладать возможностью закупать современную технику».

«При эксплуатации военной техники непрофессиональными лицами, она зачастую теряется», — сказал военный эксперт Садык Шинвари.

До восстановления Исламского Эмирата в Афганистане насчитывалось 164 различных военных летательных аппарата.

Исламский Эмират заявляет, что из этого числа 82 сейчас находятся в Афганистане, из которых 40 — в строю. Еще около 80 самолетов перелетели в Таджикистан, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты во время падения республики и до сих пор не возвращены Афганистану.