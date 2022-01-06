Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в течение 2021 года высажено 18 тыс. деревьев. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Озеленение в парке

Особого внимания удостоены вечнозелёные растения. В областном центре высажено 4 тыс. елей и 1 тыс. сосен. Наряду с этим проведено комплексное озеленение транспортных развязок, высажены лаванда, сирень и акация, тысячи луковиц тюльпанов.

Кроме того, проведён снос 2 тыс. деревьев, состояние которых оказалось аварийным.

ИА REGNUM сообщало, что центральную улицу Ростова-на-Дону — Большую Садовую — украсили лавандой. Ростовские власти пообещали обеспечить растениям должный уход.