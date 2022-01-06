Казань, , 13:28 — REGNUM В Татарии повторную вакцинацию от коронавируса прошли 138 274 человека, что составляет всего 30% от необходимого уровня. Об этом сообщает минздрав РТ.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 6 января в республике с начала прививочной кампании против COVID-19 вакцинирован 2 млн 293 тыс. 281 человек, из них иммунизацию в период новогодних праздников прошли 3132 жителя. Второй компонент вакцины получили 1 млн 862 тыс. 453 человека.

С 6 января все пункты вакцинации в республике возобновляют свою работу. Запас вакцины имеется в достаточном количестве, отметили в минздраве РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по состоянию на 6 января зарегистрировали 43 261 случай заражения коронавирусом.

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