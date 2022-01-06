Лондон, 6 января, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Срочные онкологические операции откладываются в больницах из-за перегрузки Национальной системы здравоохранения Великобритании, передает 6 января The Independent.

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Около 20 больниц заявили о критических инцидентах из-за увеличения числа медиков, вынужденных изолироваться. Нехватка персонала вынудила больницы отказаться от выполнения срочных операций, пишет ИА Красная Весна.

«Изоляция персонала и COVID-19 ограничивают способность заботиться о других пациентах», — отмечает издание.

Ранее Крис Хопсон из NHS Provider, представляющий больничные объединения, предупредил, что служба здравоохранения страны «напряжена как никогда раньше».