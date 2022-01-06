Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Все авиарейсы компании Air Astana отменены до 7 января включительно. Об этом 6 января сообщает Sputnik Казахстан.

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Массовые протесты в Казахстане начались 2 января. Жители выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. 4 и 5 января произошли столкновения с силовиками, полиция применила светошумовые гранаты, а также газ.

По всему Казахстану был отключен интернет.

5 января президент страны Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение на две недели.