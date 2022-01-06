Москва, 6 января, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Петр Ян проведет поединок-реванш с представителем США Алджамейном Стерлингом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится 5 марта в Лас-Вегасе. Об этом 6 января написал сам российский спортсмен на своей странице в соцсети Instagram.

(сс) MMAnytt Петр Ян

«Сегодня подписали новый контракт с UFC на улучшенных условиях на шесть поединков. И также на следующий бой! 5 марта в Лас-Вегасе будет защита пояса», — отметил в своем сообщении Ян.

При этом в марте 2021 года российскому бойцу присудили поражение в бою со Стерлингом за нарушение правил — за удар коленом сопернику в партере. Затем Ян одержал победу над Кори Сэндхагеном по решению судей в бою за временный титул чемпиона UFC.

Отметим, в настоящее время в активе 28-летнего Петра Яна 16 побед (восемь — досрочно) при двух поражениях. У 32-летнего Алджамейна Стерлинга 20 побед (10 — досрочно) и три проигранных боя.