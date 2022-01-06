Канберра, , 13:10 — REGNUM Выступая на пресс-конференции 6 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил прокомментировать скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, виза которого была аннулирована из-за отсутствия доказательство об освобождении для вакцинации от COVID-19. По словам Моррисона, правительство Австралии и правительства штатов вырабатывают правила для всех граждан стран и ее гостей, поэтому звездному теннисисту придется их соблюдать, передает телеканал Nine News.

Скотт Моррисон Pm.gov.au

Напомним, что проблемы с визой Джоковича, которую правительство Австралии уже успело аннулировать, начали происходить уже после того, как он прибыл в Мельбурн (штат Виктория).

«Что касается господина Джоковича, то правила есть правила … Для получения визы требуется полная вакцинация или медотвод … Мне же сообщили, что такого медотвода не было, и в результате к нему применяются те же правилу, что и ко всем остальным», — заявил Моррисон.