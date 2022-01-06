Канберра, 6 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции 6 января, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон решил прокомментировать скандал с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, виза которого была аннулирована из-за отсутствия доказательств об освобождении от вакцинации от COVID-19. По словам Моррисона, правительство Австралии и правительства штатов вырабатывают правила для всех граждан страны и ее гостей, поэтому звездному теннисисту придется их соблюдать, передает телеканал Nine News.

Pm.gov.au Скотт Моррисон

Напомним, что проблемы с визой Джоковича, которую правительство Австралии уже успело аннулировать, начали происходить уже после того, как он прибыл в Мельбурн (штат Виктория).

«Что касается господина Джоковича, то правила есть правила… Для получения визы требуется полная вакцинация или медотвод… Мне же сообщили, что такого медотвода не было, и в результате к нему применяются те же правила, что и ко всем остальным», — заявил Моррисон.