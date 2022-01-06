Ереван, , 13:04 — REGNUM Армения направила в Казахстан порядка 70 миротворцев. Об этом 6 января сообщает Sputnik, ссылаясь на свои данные.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ранее в секретариате ОДКБ сообщили, что российские миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. Также было подтверждено, что в Казахстан направили военнослужащих из Белоруссии.

Кроме того, в миротворческой миссии планируется участие Киргизии и Таджикистана. Миротворцы пробудут в Казахстане до нормализации обстановки в стране. Их задача — охрана объектов стратегического значения.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью в связи с охватившими республику беспорядками. В ряде городов республики с 4 января не прекращаются массовые беспорядки. В стране введено чрезвычайное положение.

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