Канберра, , 13:15 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон и его коллега из Японии Фумио Кисида надеются подписать первое в своем роде соглашение, которое позволит вооруженным силам двум стран работать более тесно, чем когда-либо прежде. Японский премьер-министр должен был прибыть в Канберру 6 января, однако из-за вспышки «Омикрона» его поездка была сорвана, передает телеканал Nine News.

Флаг Австралии

Вместо личной встречи два лидера проведут переговоры в режиме онлайн-конференции.

Австралия и Япония в течение последних лет работали над заключением соглашения, которое, по словам Моррисона, «откроет новую главу в более тесном оборонном сотрудничестве между Австралией и Японией, чтобы справляться с новой и еще более сложной ситуацией, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе». Отмечается, что военный договор позволит двум странам проводить совместные учения и обучать военных специалистов на взаимной основе.

Журналисты пишут, что премьер Австралии Моррисон настойчиво уклоняется от ответа на вопрос, вызвано ли военное сотрудничество Австралии и Японии агрессивными действиями Китая.