Ростов-на-Дону, 6 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Ростовской области, как прогнозируют синоптики, ожидается похолодание. Январские морозы ударят во второй половине месяца.

23.mchs.gov.ru Морозы

Согласно данным метеорологов, уже в первой половине января 2022 года температура воздуха в ночные часы опустится до — 12 градусов, в северных районах — до — 18 градусов. Во второй половине января ожидается снег. Ночью ожидается до — 22 градусов.

ИА REGNUM сообщало, что земледельцы Ростовской области бьют тревогу, так как прогнозируемый в конце января мороз может вызвать гибель озимых культур. Выпавший в конце декабря на Дону снег уже успел растаять, а столбики уличных термометров в течение дня 6 января 2022 года поднимутся до +14 градусов.