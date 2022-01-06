Мельбурн, Австралия, 6 января, 2022, 13:35 — ИА Регнум. 6 января правительство Виктории, второго по численности населения штата Австралии, постановило, что в регионе вновь вводится ограничение по заполняемости ресторанов, кафе и развлекательных заведений. Информация поступила после того, как за последние сутки в штате было зарегистрировано 21 997 новых случаев COVID-19, а также еще шесть смертей от заболевания, передает телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сутками ранее в правительстве Виктории объявили об оказании финансовой поддержки людям с положительным результатом экспресс-теста на антитела, а также о сокращении числа проведения плановых операций, поскольку из-за того, что число новых случаев коронавируса в настоящее время измеряется десятками тысяч каждый день, система здравоохранения штата не может справиться с потоком пациентов.

Министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули объявил в ходе пресс-конференции, что ограничение плотности предписывает, что площади кафе, ресторанов и других мест приема гостей будут заполняться, исходя из одного человека на два квадратных метра.

Напомним, что еще 1 января количество новых случаев COVID-19 в Виктории составляло 7172.