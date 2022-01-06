Сидней, Австралия, 6 января, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Выступая на пресс-конференции в Сиднее 6 января, премьер Нового Южного Уэльса (юго-восток Австралии) Доминик Перротте предупредил, что все плановые операции на территории штата в скором времени могут быть приостановлены после того, как система здравоохранения начала испытывать колоссальное давления из-за роста числа случаев заболевания COVID-19, передает радиостанция 2GB.

CEBIT Australia Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте

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Перротте заявил, что приостановка проведения медиками плановых операций «может произойти» после того, как в штат было зарегистрировано 34 994 новых случая заражения коронавирусом за последние 24 часа.

«Да, это может случиться. Точно так же, как это произошло в начале этого года и в прошлом году», — дал понять премьер-министр.

Как пишут журналисты, представители системы здравоохранения Нового Южного Уэльса, самого крупного штата Австралии, на протяжении последних месяцев сообщали правительству, что рост числа заражений коронавирусом не может не повлиять на их работу. Если власти не введут ограничения.